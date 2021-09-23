Фьюри не хочет, чтобы Усик побил Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион WBC в супертяжелом весе 33-летний Тайсон Фьюри не поддержит Александр Усика в бою против Энтони Джошуа.

Фьюри будет болеть за соотечественника, потому что не видит в Усике серьезного оппонента.

"Я смотрю все боксерские бои. И обязательно буду смотреть поединок за звание чемпиона в супертяжелом весе.

Хочу ли я, чтобы Джошуа победил? Бесспорно. Ведь в том, что я бил Усика, нет никакого смысла. Я бы предпочел побить Джошуа. Это более серьезный бой. И люди хотят видеть его больше.

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Джошуа предстоит тяжелый бой. Усик непростой соперник.

Люди говорят мне, что он слишком маленький. Но этот парень больше Мухаммеда Али, Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

Все эти ребята большие, одного роста и одного веса. Он определенно хороший боец​​", - сказал Фьюри в комментарии Mirror.

Бой Усика и Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. В Украине поединок эксклюзивно будет транслировать сервис MEGOGO.

В предыдущем поединке Усик по очкам одолел британца Дерека Чисору, а Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.