Фьюри не хочет, чтобы Усик побил Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе 33-летний Тайсон Фьюри не поддержит Александр Усика в бою против Энтони Джошуа.
Фьюри будет болеть за соотечественника, потому что не видит в Усике серьезного оппонента.
"Я смотрю все боксерские бои. И обязательно буду смотреть поединок за звание чемпиона в супертяжелом весе.
Хочу ли я, чтобы Джошуа победил? Бесспорно. Ведь в том, что я бил Усика, нет никакого смысла. Я бы предпочел побить Джошуа. Это более серьезный бой. И люди хотят видеть его больше.
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Джошуа предстоит тяжелый бой. Усик непростой соперник.
Люди говорят мне, что он слишком маленький. Но этот парень больше Мухаммеда Али, Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.
Все эти ребята большие, одного роста и одного веса. Он определенно хороший боец", - сказал Фьюри в комментарии Mirror.
Бой Усика и Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. В Украине поединок эксклюзивно будет транслировать сервис MEGOGO.
В предыдущем поединке Усик по очкам одолел британца Дерека Чисору, а Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.
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