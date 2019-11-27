Фьюри и Уайлдер будут драться 22 февраля

В первом поединке Фьюри дважды побывал в нокдауне

Второй бой между чемпионом мира по версии WBC в сперважкий весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля 2020 года. Поединок пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Об этом сообщил глава Top Rank Боб Арум.



"Мы все объявим до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Можете не волноваться и спокойно спать", - сказал Арум.



Напомним, что 24 ноября Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса.

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В первом поединке между Уайлдером и Фьюри, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.