Фьюри и Уайлдер будут драться 22 февраля

Второй бой между чемпионом мира по версии WBC в сперважкий весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля 2020 года. Поединок пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Об этом сообщил глава Top Rank Боб Арум.
"Мы все объявим до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Можете не волноваться и спокойно спать", - сказал Арум.
Напомним, что 24 ноября Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса.
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В первом поединке между Уайлдером и Фьюри, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
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