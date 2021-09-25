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суббота, 25 сентября 2021 11:29

Фьюри дал прогноз на бой Джошуа и Усика

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Фьюри дал прогноз на бой Джошуа и Усика
Фьюри хочет поражения Джошуа. Фото: Reuters

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) дал свой прогноз на бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Я ожидаю неудобного поединка. Возможно, несколько раундов продлится шахматная партия. Я действительно жду, что в Джошуа закончатся идеи.

Если он не попадет по Усику в начале боя, не удержит его оттуда мощными ударами, то я предвижу трудный вечер для Эй Джея, возможно, даже досрочное поражение ", - сказал Фьюри.

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Бой Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. Тектовых трансляция на нашем сайте. До сих пор Усик еще не проигрывал на профессиональном ринге.

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