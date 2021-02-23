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вторник, 23 февраля 2021 10:06

Футбольный арбитр подает в суд на украинского тренера

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Футбольный арбитр подает в суд на украинского тренера
Виталий Шумский возглавляет ПФК "Львов" с осени 2020 года. Фото: ПФК "Львов"

Украинский арбитр Николай Кривоносов собирается подавать в суд на тренера ПФК "Львов" Виталия Шумского за клевету.

Арбитры матча ПФК "Львов" - "Колос" уже написали объяснения эпизода в комитет арбитров, и документы теперь переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщает Telegram канал "Бомбардир".

Главный тренер ПФК "Львов" Шумский заявил, что получил желтую карточку от главного рефери матча Виктора Копиевского из-за замечания 4-го арбитра, чтобы тот общался с ним на украинском языке.

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В своем объяснении арбитры написали, что предупреждение Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии в течение игры. Кривоносов даже собирается подавать иск в суд за клевету.

Делом также заинтересовался уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который потребовал объяснений по этому эпизоду от УАФ.

В матче 15-го тура УПЛ ПФК "Львов" проиграл дома "Колосу" - 0:2. Львовяне находятся на 12-й позиции турнирной таблицы. На 1-м месте УПЛ идет "Динамо", которое на 1 очко опережает ближайшего преследователя "Шахтер".

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