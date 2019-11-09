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суббота, 09 ноября 2019 15:43

Футбольного предателя выгнали з поля

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Футбольного предателя выгнали з поля
Ордец соблазнился высокой зарплатой в России

Сегодня "Динамо" Москва Ивана Ордеца в 16-м туре РПЛ на выезде играет с "Рубином".

Украинский защитник вышел на поле с первых минут, а на 66-й минуте был удален за повторное предупреждение, – сообщает sport.ua

На тот момент "Динамо" выигрывало со счетом 1:0, а "Рубин" играл в меньшинстве после удаления Александра Зуева.

Неделю назад Ордец забил свой дебютный гол за "Динамо" Москва.

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Летом Иван Ордец перешел из "Шахтера" в московское "Динамо" и потерял место в сборной.

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