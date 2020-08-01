Футбольного предателя снова унизили в России

Юран обвиняе в своем увольнении московский "Спартак"

Российский клуб первой лиги "Химки" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Юраном.

"Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки".

Под руководством Сергея Юрана "Химки" добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

Ранее стало известно, что игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области, в котором выразили поддержку наставнику команды.

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Сергей Юран начинал в Луганске. Потом стал игроком киевского "Динамо", а оттуда перебрался в португальскую "Бенфику". Игрок отказался выступать за сборную Украины из-за квартиры, которую ему дали в Москве. На должности тренера больше одного года нигде не задерживался.