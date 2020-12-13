Футбольная Украина вышла из состава СССР

Четверо из первого состава сборной Украины впоследствии перебежали в Россию. Фото Укринформ

13 декабря 1991 федерация футбола Украины вышла из состава федерации футбола СССР и объявила о своей самостоятельности.

Футбольная федерация Украины была создана еще 6 марта 1991 в составе Федерации футбола Советского Союза. Однако она была полностью была подконтрольна и подчинена московскому руководству.

24 августа 1991 Верховная Рада Украины своим Актом о признании независимости выразила намерение отделиться от состава СССР и заявила о создании самостоятельного государства - Украины. После этих событий Исполком Федерации футбола УССР принял решение о проведении в начале декабря пленума, на котором были определены будущую судьбу развития национального футбола.

Однако еще в начале сентября состоялось совместное заседание руководства федерации и футбольной общественности, где было предложено создать внутренние футбольные институты, которые не подчинялись московскому руководству.

В октябре состоялась встреча Виктора Банникова с президентом УЕФА Леннартом Йоханссоном, который пообещал всестороннюю поддержку в вступления Украины к европейскому футбольному сообществу, однако на самом деле обманул украинских функционеров.

13 декабря в большом зале Министерства по делам молодежи, спорта и туризма Совет федерации единогласно приняла решение о выходе из союзного федерации.

Первым президентом Всеукраинской спортивной общественной организации "Федерация футбола Украины" был утвержден известного в прошлом голкипера киевского "Динамо" Виктора Максимовича Банникова.

Однако такая медлительность оказалась роковой. ФИФА под влиянием России не включил сборную Украины в жеребьевки Кубка мира-1994, который должен состояться в США. Наша команда три года была без официальных матчей. Россияне начали охоту за талантливыми украинскими футболистами и многих заиграли за сборную России. Украине пришлось создавать свою сборную фактически с нуля.

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Первым и пока единственным Кубком мира, куда наша команда пробилась был немецкий Мундиаль 2006 года. Там Украина дошла до четвертьфинала.