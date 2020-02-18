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вторник, 18 февраля 2020 11:53

Футболист под действием наркотиков изнасиловал и убил свою подругу

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Футболист под действием наркотиков изнасиловал и убил свою подругу
Джозеф Тревор получил пожизненный срок за убийство своей подруги. Фото: с отрытых источников

Британский футболист Дожзеф Тревор из команды "Ньюкасл Таун" приговорен к пожизненному тюремному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. Убийца был знаком со своей жертвой еще со школы, пишет "Сегодня"

Тревор встретил Меган Ньютон на выходе из ночного клуба. Девушка пригласила его к себе домой, где позже тело девушки с девятью ножевыми ранениями на спине нашла полиция. В день убийства Тревор употреблял алкоголь и наркотики - кетамин и, возможно, кокаин.

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Ранее у футболиста были проблемы с законом, связанные с обвинениями в изнасиловании, но тогда ему удалось избежать суда. Теперь же футболист получил пожизненный срок заключения.

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