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Футболист "Карпат" поздравил бабушку красным флагом

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Футболист &quot;Карпат&quot; поздравил бабушку красным флагом
Алексей Хахлев спустя некоторое время удалил снимок. Фото "Главком"

Чемпион мира-2019 среди молодежи, а ныне футболист львовских "Карпат" Алексей Хахлев очень оригинально поздравил бабушку с Днем рождения. В "Сторис" в Instagram спортсмен выставил совместное фото с именинницей, которой сегодня, 1 мая исполняется 76 лет. И подписал его (на языке оригинала): "С Днем рождения, главный командир"

Но суть не в подписи, а в том, что бабушка и внук держат в руках. А это - красное знамя с изображением Ульянова-Ленина, с подписью "животноводу-победителю". Правда, после возмутительных комментариев Хахлев-младший быстро удалил фотографию. Об этом пишет "Главком".

Позже футболист написал: "Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил", – написал Хахлев.

На ситуацию отреагировал львовский клуб "Карпаты", вынеся игроку строгое предупреждение.

"Карпаты" считают недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного.

Футболист – публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", – сказано в заявлении клуба.

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Алексей Хахлев - сын председателя Ровенской федерации футбола Алексея Хахлева-старшего. В июне прошлого года он стал чемпионом мира среди 20-летних на Кубке мира, который проходил в Польше.

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