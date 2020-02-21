Футболист "Ференцвароша" отказался от венгерского гражданства, чтобы играть за сборную Украины

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, что полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин отказался от венгерского гражданства, чтобы играть за сборную Украины
"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот возьмет венгерское гражданство. История Игоря очень интересная, сам он из Мукачево, имеет венгерские корни и хорошо чувствует себя в "Ференцвароше".
По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать документы на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной Украины", - сказал Цыганик в своей авторской программе.
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Игорь Харатин - воспитанник "Динамо". Играл за "Зарю" откуда перебрался в Венгрию зимой 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии Харатин провел 17 матчей.
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