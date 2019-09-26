Футболист "Динамо" обвинил "Мариуполь" в несоблюдении регламента

Караваев выразил недовольство тем, что поле Не полили в перерыве

Хавбек "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от победы над "Мариуполем" в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

"Забив в конце матча, мы показали, что у команды есть характер. К тому же не реализовали много моментов - и в перекладину попадали, и Худжамов спасал. Справедливости ради стоит отметить, что и пропустить могли ... Но дотерпели, дожали, играли с первой и до последней минуты единственной командой, поэтому и удалось забить победный мяч.

Здесь никогда особенно не поливают газон, хотя, насколько я знаю, даже в регламенте есть требование о поливе поля перед матчем и в перерыве. Но в Мариуполе решили не придерживаться регламента ... Мы выходим на поле, делаем свое дело. Главное, что мы выиграли этот матч, получили тяжелых три очка и двигаемся дальше ", - цитирует Караваева официальный сайт" Динамо ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Михайличенко решить проблему центра защиты

"Динамо" победило "Мариуполь" с минимальным счетом забив единственный гол в компенсированное время. После этого команда Михайличенко поднялась и второе место в УПЛ