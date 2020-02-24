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понедельник, 24 февраля 2020 15:30

Фуркад намекнул, что может завершить карьеру

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Фуркад намекнул, что может завершить карьеру
В текущем сезоне Мартен Фуркад борется за победу в общем зачете с Йоганнесом Бё. Фото: рейтер

Французский биатлонист Мартен Фуркад намекнул, что может завершить карьеру после завершения текущего сезона.

"Не исключено, что это был мой последний Кубок мира, но все важные решения буду принимать после окончания сезона.

А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за "Большой хрустальный глобус (победа в общем зачете в течение сезона. - Gazeta.ua)", - цитирует Фуркада biathlon.com.ua.

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Мартен Фуркад - французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, многократный обладатель Кубка мира.

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