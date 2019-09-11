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среда, 11 сентября 2019 17:01

Французы обыграли звездную сборную США по баскетболу

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Французы обыграли звездную сборную США по баскетболу
Проигрыши сборной США случаются раз на несколько десятков лет

Сборная Франции в четвертьфинале баскетбольного чемпионата мира сенсационно обыграла предыдущего чемпиона, а также победителя Олимпийских игр национальную команду США.

Об этом сообщает apostrophe.ua

В первой четверти шла равная борьба, ни один из соперников не мог оторваться больше, чем на 3-4 очка. Второй игровой отрезок прошел при преимуществе французов, которые ушли на большой перерыв с отрывом в 6 очков.

Начало третьей четверти также осталось за французами, которые в какой-то момент повели +10, но затем американцы перехватили инициативу, сравняли счет, а потом и вышли вперед. В заключительной 10-минутке США также поначалу вели игру, но затем французы выдали рывок 18-3, который принес им неожиданную победу.

США – Франция - 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26).

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В полуфинале Франция сыграет с Аргентиной. Поединок состоится 13 сентября.

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