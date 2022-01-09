Француз красиво обошел россиянина в биатлоне

Кантен Фийон-Мае начинал гонку девятым.Фото: Reuters

В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.

Стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела и скатился на 3 позицию, а на дистанции пропустил еще двух норвежцев.

Лучшим из украинцев был Богдан Цымбал - 23 место. Антон Дудченко пришел 26-ым а Дмитрий Пидручный финишировал на 39-ой позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выиграла первую медаль в биатлоне

Вчера сборная Украины выиграла первую медаль в биатлоне. Артем Тищенко и Дария Блашко были третьими в сингл-миксте.