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Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал

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Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
15 лет назад Швейцария тоже была грозной силой. Фото: Reuters

Сегодня в 22:00 в 1/8 финала чемпионата Европы зустринутся сборные Франции и Швейцарии. Вспоминаем матч между этими командами, который состоялся в 2006 году на Кубке мира в Германии.

Тогда жребий часто сводил Францию ​​и Швейцарию. Они вместе выступали в отборочной группе и вместе попали в одну группу на Кубке мира в компанию сборных Того и Южной Кореи.

Именно с последними Франция сыграла вничью - 1:1 и потеряла очки. Зато швейцарцы победили обоих соперников. Матч между европейскими сборными должен был решить, кто займет первое место и получит более легкого соперника в 1/8 финала, а кто продолжит путь со второго места.

Франция не смогла победить - 0:0. Причем, Швейцария имела перспективные моменты: однажды попала в штангу, в другом Фрай рукой снял мяч с головы своего же партнера.

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В итоге Швейцария стала победителем группы и в 1/8 финала встретилась со сборной Украины. Основное время завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти победили наши футболисты - 3:0. Зато Франция, не испугалась такой грозной в группе Испании и победила - 3:1.
Украину и Францию ​​в конце концов остановила Италия. Нас они одолели в четвертьфинале - 3:0, а Францию ​​в финале с удалением Зидана - 1:1 (и 5:3 по пенальти).

Автор: Юрий Стригун
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