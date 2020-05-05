Фран Соль определился со своим будущим в "Динамо"

Фран Соль доволен жизнью в Украине и не планирует покидать Киев. Фото: ФК "Динамо" Киев

Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль настроен бороться за место в составе столичной команды.

У нападающего нет и не было предложений от других клубов. Франа и его семью устраивает Киев в плане быта, а сам он в дальнейшем стремится отблагодарить "Динамо" за трансфер и доверие. 28-летний игрок будет бороться за стабильное место в составе "бело-синих", сообщает "Футбол 24".

Фран Соль конкурирует за место нападающего в "Динамо" с Назарием Русином. Ни один из нападающих не имеет стабильного места в составе команды Алексея Михайличенко.

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Фран Соль перебрался в "Динамо" зимой 2019-го. По неофициальной информации, киевляне заплатили "Виллему" II за это переход 3,5 млн евро. С тех пор Соль сыграл за украинскую команду лишь 18 матчей, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.