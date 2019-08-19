Форвард збірної України забив 6 м'яч за сезон

В новом сезоне Роман Яремчук забил за "Гент" 6 мячей и отдал 2 ассиста во всех турнирах

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился забитым голом в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против "Остенде"

Форвард вышел в стартовом составе команды. На 48-й минуте Яремчук вывел "Гент" вперед, пробив точно в угол ворот.Матч завершился победой команды Яремчука со счетом 2: 0.

Для Романа это уже шестой гол в нынешнем сезоне в 7 матчах. Украинец четырежды забивал в Лиге Европы и дважды — в чемпионате Бельгии. Также на его счету две результативные передачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракицкий стал инициатором драки в матче чемпионата России

"Гент" с 7 очками идет на 5-й позиции в чемпионате Бельгии, уступая три пункта лидеру — "Брюгге". Следующий матч команда проведет в четверг, 22 августа, против хорватской "Риеки" в рамках плей-офф Лиги Европы.