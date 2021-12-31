Форвард сборной Бразилии дал согласие на переход в "Шахтер"

Давид Нерес играет за "Аякс" с 2017 года. Фото: Gettyimages.com/

Форвард сборной Бразилии и амстердамского "Аякса" 24-летний Давид Нерес близок к переходу в "Шахтер".

"Горняки" предложили за бразильца €15 млн, и клуб из Амстердама готов отпустить своего игрока за эту сумму, сообщает Todofichajes.com.

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Сам Нерес положительно оценивает возможность смены команды и готов перейти к "Шахтеру", поскольку в этом сезоне получает меньше игровой практики.

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не против варианта, при котором бразилец покинет клуб.

Всего на счету Нереса 785 сыгранных минут в 22 поединках в рамках всех турниров за Аякс в текущем сезоне. Бразилец отличился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За сборную Бразилии Нерес играет с 2019 года. За это время провел семь матчей и забил один гол.