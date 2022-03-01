Форвард "Шахтера" убежал из Украины, но перечислил украинской армии 1.6 млн

Бывший форвард сборной Украины Жуниор Мораес нашел способ реабилитироваться за побег из Украины после начала войны с Россией.

Нападающий "Шахтера" перечислил нашей армии 1,675 млн. гривен. Скрин оплаты натурализованный бразилец выложил в Instagram.

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Мораес вместе с легионерами "горняков" и "Динамо" уехал в Румынию. Хотя законодательство Украины запрещает выезд за границу в условиях военного положения мужчинам 18-60 лет, но наличие бразильского паспорта позволило футболисту покинуть страну.

Мораэс выступал на Украине с 2011 года. В 2019 году получил украинское гражданство и был натурализован сборной Украины. Новый тренер команды Александр Петраков отказался от услуг натурализованного бразильца. Ранее украинские игроки собрали для нужд Вооруженных Сил более 16 млн гривен.