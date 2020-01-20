Форвард "Шахтера" переходит в турецкий клуб

Андрей Борячук проиграл конкуренцию среди форвардов "Шахтера", Фото: из открытых источников

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в чемпионате Турции.

В услугах 23-летнего форварда "горняков" заинтересован "Ризеспор", сообщает karadenizgazete.com.tr.

Турецкий клуб уже договорился с Борячуком о переходе. Однако пока неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере.

В "Ризеспоре" выступают два украинца - защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш. Команда находится на 12-м месте чемпионата Турции.

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В нынешнем сезоне Борячук сыграл всего в трех матчах за "Шахтер", отметившись одним голом. С 2017 по 2019 год воспитанник выступал на правах аренды за "Мариуполь". В активе форварда один матч за сборную Украины.