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четверг, 22 августа 2019 11:26

Форвард "Шахтера" может перебраться в Испанию

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Форвард &quot;Шахтера&quot; может перебраться в Испанию
"Шахтер" не против отпустить Бланко - Лещука в одному из испанских клубов

Форвардом "Шахтера" продолжают интересоваться клубы испанской Сегунды.

Густаво Бланко-Лещук может перейти в "Кадис", сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, испанский клуб уже начал переговоры с "Шахтером" относительно перехода аргентинца. При этом, неизвестно, речь идет о полноценном трансфере либо же об аренде.

Сам аргентинец не против вернуться в "Малагу", за которую он выступал в прошлом сезоне, проведя 39 матчей и забив 9 голов. Также в услугах Бланко-Лещука заинтересован еще один клуб испанской Сегунды — "Расинг".

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Бланко-Лещук после возвращения в "Шахтер" сыграл в двух поединках этого сезона, в каждом из которых выходил на замену. Следующий матч "горняки" сыграют дома против "Мариуполя "25 августа.

https://sportarena.com
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