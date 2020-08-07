Форвард "Динамо" женился

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назарий Русин женился.

Избранницей футболиста стала девушка по имени Мария Кархут. Фото со свадебной церемонии молодоженов появились на странице фотографа Дианы Ушарук в Instagram.

Церемония бракосочетания прошла в загородном комплексе недалеко от Львова. Отметим, что Назарий и Мария родом из Новояворовска Львовской области.

Жена Русина выпускница Львовского государственного университета внутренних дел МВД Украины и в свое время участвовала в конкурсе красоты "Студенческая Мисс Львов".

Автор: Дианы Ушарук

Автор: Дианы Ушарук

Автор: ДіиниыУшарук

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Назарий Русин является воспитанником ФК "Львов" и киевского "Динамо". В первой команде "Динамо" с 2019 года. Первую часть прошлого сезона провел в "Заре", играя на правах аренды. Игрок не имеет стабильного места в составе "Динамо".