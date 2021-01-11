Форвард "Динамо" Соль отметился дублем в Испании

Фран Соль не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

В 21-м туре испанской Сегунды "Тенерифе" дома разгромил "Картахену" - 3: 0.

Дублем и ассистом в этом матче отметился форвард хозяев Фран Соль.

В начале матча форвард реализовал пенальти. В начале 2-й половины игры испанский нападающий сделал ассист. А под конец игры красивым ударом поставил точку в матче.

Права на Соля принадлежат киевскому "Динамо". Футболист сезон 2020/2021 проводит в "Тенерифе" на правах аренды.

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"Тенерифе" занимает только 16-е место из 22 команд во 2-м по силе дивизионе Испании.