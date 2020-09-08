Форвард "Динамо" рассказал о драке с одноклубником на тренировке

Жерсон Родригес полгода выступал в аренде в Турции. Фото: Александр Попов

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес вспомнил свои выступления на правах аренды за турецкий "Анкарагюджю".

Перед матчем с "Галатасараем" Родригес подрался с капитаном "Анкарагюджю". После чего его исключили из состава команды.

"Я не согласен с тем, что различные СМИ в Люксембурге писали, что меня выгнали из клуба. Это явная дезинформация, и я больше не буду с этим мириться. Я больше никогда не буду отвечать на вопросы таких журналистов.

Прощание с турецким клубом было мирным. Но вы должны знать, что "Анкарагюджю" не смог выплатить "Динамо" половину арендной суммы, которая составила €600 тыс. Там просто несерьезный клуб, который уже получил ряд сообщений от ФИФА. Конфликт с моим одноклубником был использован как предлог для прекращения сотрудничества. Это был не более чем аргумент, поскольку такие вещи на самом деле регулярно встречаются на тренировках", - цитирует Родригеса Tageblatt.lu.

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Жерсон Родригес присоединился к киевскому "Динамо" летом 2019 года. Вторую половину сезона провел "Анкарагюджю" на правах аренды. В чемпионате Турции Родригес провел 11 матчей, в которых отметился 6 голами и двумя ассистами.