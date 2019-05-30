Форвард "Динамо" подарил Роналдо футболку киевского клуба

Автор: Фото из социальных сетей. Фран Соль и знаменитый форвард сборной Бразилии Роналду.

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль встретился с легендарным бразильским форвардом Роналдо и подарил ему футболку своего клуба.

"Один из моих кумиров и самый впечатляющий форвард всех времен. Спасибо за потраченное время и за то, что коснулся моего маленького сына", - написал Соль на своей странице в сети Instagram, добавив общее фото с Роналдо.

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Напомним, что Фран Соль перешел в "Динамо" в начале года с нидерландского "Виллем II", но в марте получил травму, которая не позволила испанцу играть до конца сезона