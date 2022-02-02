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среда, 02 февраля 2022 11:55

Форвард "Динамо" обидел Луческу

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Форвард &quot;Динамо&quot; обидел Луческу
Эрик Рамирес не смог закрепиться в "Динамо". Фото: Юрий Юрьев

Форвард "Динамо" Эрик Рамирес оскорбил наставника команды Мирчу Луческу.

Нападающий из Венесуэлы не явился на первый тренировочный сбор, что стало причиной аренды футболиста, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Рамирес перешел в хихонский "Спортинг", команду Сегунды. В принципе, Луческу рассчитывал на него после окончания первой половины сезона. Но какое-то такое неадекватное поведение Рамиреса – отказался приехать в Киев и начинать сборы с "Динамо". Сказал, что хочет остаться в Венесуэле и готовиться к матчам сборной.

Этот отказ обидел Луческу и весь клуб. Кроме штрафа, приняли решение, что Рамиресу сейчас лучше поиграть не в Лиге чемпионов, еврокубках, а в Сегунде. Ситуация такова – полгода Рамирес должен там быть, и если "Спортинг" выходит в Примеру, то есть опция обязательного выкупа. Если же нет, то стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество – футболист остается в Испании, возвращается в "Динамо" или какой-нибудь другой вариант продолжения карьеры", – заявил журналист в эфире "Цыганик Live".

Эрик Рамирес присоединился к "Динамо" летом 2021 года из словацкого клуба ДАК за €1.75 млн. В составе киевлян провел семь матчей и забил один гол.

В первой части сезона "Динамо" вылетело из еврокубков и занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут матчем против "Ингульца".

Соперниками "Динамо" на втором сборе будут сербские "Чукарички", болгарский "Левски", латвийский клуб РФШ.

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Дата
02
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