Форвард "Динамо" Беседин подозревается в употреблении допинга - СМИ

Артем Беседин забил в текущем сезоне УПЛ 8 мячей. Фото: Александр Попов

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" - "Динамо" в Лиге Европы.

"Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны, сообщает "24 канал" ссылаясь на ютуб программу" ТаТоТаке ".

Киевляне уступили в "Мальме" 4:3, но после того матча Беседин выходил на поле в матче чемпионата Украины против "Мариуполя" и в Лиге Европы против "Лугано". Пропустил только игру последнюю игру первой части сезона против "Десны".

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Артем Беседин в текущем сезоне сыграл за "Динамо" 23 матчей и забил 8 голов. Также Беседин провел в 2019 году 2 матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.