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вторник, 24 декабря 2019 12:16

Формируется очередь из желающих побить Лопеса

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Формируется очередь из желающих побить Лопеса
Джервонта Дэвис пока не заявлял о желании возвратиться в легкий вес

На этих выходных бывший чемпион мира во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) может завоевать титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в легком дивизионе. Для этого ему нужно победить кубинского ветерана Юриоркиса Гамбоа (30-2, 18 КО). Тем временем непобедимый чемпион начинает выбирать своих следующих соперников. Одним из вариантов Джервонта рассматривает будущего соперника украинца Василия Ломаченко американца Теофимо Лопеса.

Завоевание чемпионского титула сделает Дэвиса влиятельным игроком в 135-фунтовом дивизионе. По словам Джервонты, в следующем году он готов драться с любыми соперниками. В частности, Дэвис сообщил, что не прочь сразиться с новоиспеченным чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Цитирует Дэвиса xsport.ua.

"Для меня неважно, с кем драться. Назовите имена – и я здесь. Когда у тебя в руках пистолет, не приходится говорить о безопасности, так что я готов ко всему. Есть бойцы, которые могут заставить меня выложиться по максимуму. Просто надо устраивать правильные бои в подходящее время. Я открыт к предложениям, как и моя команда. Теофимо Лопес – хороший боксер, у него есть навыки и все остальное. В последнем бою он выдал великолепное выступление. Надеюсь, что мы сможем подраться с Теофимо в будущем. В ближайшем будущем. Так что я рассчитываю устроить этот бой".

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Ранее о желании подраться с Лопесом заявлял чемпион мира в легком весе по версии трех боксерских организаций украинец Василий Ломаченко. Он также говорил о желании провести бой с самим Джервонтой Дэвисом.

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24
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