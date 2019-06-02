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воскресенье, 02 июня 2019 15:12

Фонсека заберет Тайсона в Италию

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Фонсека заберет Тайсона в Италию
Тайсон в Украине 9 лет

Полузащитник "Шахтера" Тайсон может продолжить карьеру в "Роме", сообщает "Трибуна".

31-летний бразилец может последовать вслед за Паулу Фонсекой, которого хотят видеть в римской клубе на посту главного тренера.

Отмечается, что и сам футболист хочет сменить обстановку после проведенных в Украине 9 лет.

Corriere dello Sport сообщает, что португальский специалист уже вступил в переговоры с агентом Жорже Мендешом. 46-летнему коучу предлагают 3-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.

Если "Рома" не достигнет договоренности с Фонсекой, то вернется к кандидатуре Роберто Де Дзерби.

Тайсон выступает за "Шахтер" с начала 2013 года. На его счету 42 гола и 67 ассистов в 237 матчах.

В текущем сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 15 ассистов в 35 матчах.

Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Его контракт с донецким клубом истекает летом 2021 года.

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Фонсека работает с "Шахтером" с 2016 года. Под его руководством команда по три раза выиграла чемпионат и Кубок Украины, а также раз Суперкубок.

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Дата
02
июня

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