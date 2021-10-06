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среда, 06 октября 2021 16:16

Фонсека резко ответил на слова Луческу

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Фонсека резко ответил на слова Луческу
Фонскека три года тренировал "Шахтер". Фото: dynamo.kiev

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека ответил Мирче Луческу на слова, что португальский специалист не поблагодарил его за команду, которую он ему оставил в 2016-м.

"Я пришел после 12 лет работы Луческу. Это было нелегко, потому что у меня были другие идеи. Это была сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Поменять видение футбола и игру после 12 лет их работы было тяжело.

Тяжело потому, что "Шахтер" жил 12 лет с Луческу и его идеями. Я не говорю, что они плохие. Они другие. Интегрировать свои идеи в игру команды было тяжело.

Луческу - сильный тренер с большими достижениями. Результаты в "Шахтере" это подтверждают. Также это доказывают результаты в "Динамо".

Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне пять лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу. Но он мою - не до конца.

Когда мы приехали сюда, команда два года не выигрывала чемпионат. Я принял от Луческу такую команду. Тяжело было изменить команду, которая не побеждала, в команду-победительницу, которая потом три раза подряд выиграла чемпионат.

Некоторые скажут, что я использовал идеи Луческу. Но эти люди ничего не понимают в футболе. Потому что мы радикально трансформировали манеру игры "Шахтера". И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу.

И хочу повторить: кто говорит, что я использовал идеи Луческу, ничего не понимает в футболе.

Я принял от Луческу игроков без мотивации. Половина футболистов хотела уйти из "Шахтера". В коллективе были проблемы с дисциплиной.

Я принял команду в тяжелой ситуации. Кроме того, что команда у него не побеждала, были и мелкие моменты между тренерами и футболистами. И изменить стиль игры было крайне тяжело.

И для тех, кто скажет, что я играл в тот же футбол, что и Луческу - это правда. Я играл в той же системе. Или я играю 4-2-3-1, или 4-4-2, или 4-3-3. Эту систему не Луческу изобрел. Она универсальная.

С тех пор мы с Луческу не разговаривали. Я стараюсь показать уважение к любому человеку. Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я так не делаю. Так же и другие тренеры, приходящие после меня, не благодарят меня.

Я должен благодарить за команду, которая не побеждала и в которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что. Когда мы были вместе, старался с уважением к нему относиться. Думаю, то, что он говорил обо мне все эти годы, мог сказать в лицо.

Я его уважаю как профессионала. Но есть очень много вещей, которые мне тяжело понять. И это поведение, которое Луческу показывает в отношении меня, тяжело понять.

Не существует такого, что прибывший тренер благодарит предшественника. Я такого в жизни не видел, - сказал Фонсека.

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Мирча Луческу работал в "Шахтере" с 2004-го по 2016 год. Фонсека с 2016-го по 2019 год. После этого он возглавил "Рому".

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06
октября

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