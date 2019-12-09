Фонсека рассказал, почему не смог переманить Тайсона в "Рому"

Тайсон (слева) и Паулу Фонсека (справа) три года вместе работали в "Шахтере". Фото: из открытых источников

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека признался, что действительно просил римский клуб подписать своего бывшего подопечного, капитана "Шахтера" Тайсона.

"Купить Тайсона - это была моя просьба перед началом сезона, но это оказалось невозможным." Шахтер "хотел сохранить его у себя, поэтому трансфер не состоялся. Сейчас я понимаю, почему они так поступили. Тайсон классный игрок, если бы он перешел в" Рому "- очень бы нам помог.

Он очень дорогой игрок, мы учитывать его возраст, ему 31, и мы не можем позволить себе тратить столько денег на футболиста такого возраста ", - цитирует Фонсеку "FooballHub".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Шахтера" не хочет возвращаться в донецкий клуб

Тайсон выступает в Украине с 2009 года. Сначала играл за "Металлист", а в 2013 году перешел в "Шахтер", где последние три сезона работал вместе с Пауло Фонсека.