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понедельник, 03 июня 2019 12:30

Фонсека прокомментировал возможность возглавить киевское "Динамо"

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Фонсека прокомментировал возможность возглавить киевское &quot;Динамо&quot;
Паулу Фонсека не исключает возможности работать тренером "Динамо".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в эфире программы "Профутбол" рассказал о встрече с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

"Впервые, когда мы познакомились с президентом" Динамо ", он пригласил выпить чаю или кофе. Я выбрал кофе. Мы обсудили некоторые вопросы относительно молодых игроков. Вскоре они станут профессионалами.

Тогда не говорили о матче "Шахтер" - "Динамо". Мы вообще не затрагивали эту тему. Президент команды показался человеком, который любит свою команду и борется за "Динамо". Я это сразу заметил. Это абсолютно нормально.

Но по предложению от "Динамо"... Я никогда не говорю "никогда". Честно говоря, моя связь с "Шахтером" настолько прочен, что, я думаю, это было бы очень трудно. Практически невозможно. Но в футболе многое происходит. Не знаю, что может произойти. Откровенно скажу, если бы была такая возможность, моя жена бы не позволила, в любом случае", - сказал Фонсека.

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Паулу Фонсека в начале сезона 2016-2017 заменил в "Шахтере" Мирчу Луческу. За 3 года работы португальского тренера в Украине смог выиграть трижды чемпионат и Кубок страны.

https://football24.ua
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Дата
03
июня

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