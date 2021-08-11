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среда, 11 августа 2021 16:05

Фонсека может возглавить сборную Украины

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Фонсека может возглавить сборную Украины
Паулу Фонсека трижды становился чемпионом из "Шахтером". Фото: Reuters

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить сборную Украины. Агент Марко Абрера, представляющий интересы португальского специалиста, выходил на связь с представителями УАФ, предлагая клиента на пост главного тренера сборной Украины.

Абрера пояснил, что работа с национальной сборной могла бы положительно повлиять на имидж Паулу Фонсеки и его резюме. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку жена родом из Донецка. Об этом сообщает sportnews.

На данный момент Фонсека в поисках новой команды. В конце июня он попрощался с итальянской "Ромой".

Ранее сообщалось, что УАФ отказала агентам Юргена Клинсманна и Джанни де Бьязи.

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Паулу Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016-го по 2019 год. После этого он возглавил итальянскую "Рому", с которой выходил в полуфинал Лиги Европы. Однако летом его уволили, назначив наставником другого португальца - Жозе Моуринью.

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