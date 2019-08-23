Фонсека хочет забрать в "Рому" бывшего форварда "Днепра"

Nikola Kalinych 4 roky hrav za "Dnipro" 38/5000 Никола Калинич 4 года играл за "Днепр"

Итальянская "Рома присматривается к форварду" Атлетико "Николе Калиничу.

Римляне интересуются возможностью перехода хорвата на правах годичной аренды с правом выкупа, однако пока в серьезные переговоры с "Атлетико" не вступали.

Отмечается, что боссы "Атлетико" не прочь расстаться с Калиничем, который не оправдал возложенных надежд. Летом прошлого года мадридцы купили форварда в "Милан" за 14,5 миллионов евро.

Тренирует "Рому" португальский тренер Паулу Фонсека. Предыдущие 3 сезона он возглавлял донецкий "Шахтер"



Калинич уже имеет опыт выступлений в Серии А. Туда он поехал в 2015 году из "Днепра", успев поиграть за "Фиорентину" и "Милан".