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пятница, 22 ноября 2019 20:59

ФК "Львов" попортил нервы "Шахтеру" перед Лигой чемпионов

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ФК &quot;Львов&quot; попортил нервы &quot;Шахтеру&quot; перед Лигой чемпионов
Жуниор Мораес отметился в воротах ФК "Львов" хет-триком. Фото: ФК "Шахтер"

В стартовом матче 15 тура УПЛ "Шахтер" не без проблем победил ФК "Львов" 4: 1

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Харькове

"Горняки" готовились к матчу против "Манчестер Сити". Против ФК "Львов" на поле вышел состав максимально приближен к основе с прицелом на матч во вторник против "Манчестер Сити". Вне игры оказался Марлос, не будет играть в Лиге чемпионов из-за удаления в Загребе. На правом фланге защиты Болбат, который больше ориентирован на оборону, чем Додо.

"Шахтер" играл без капитана. Тайсон отбывал дисквалификацию за скандальный матче против "Динамо" в прошлом туре. Бразилию дали один матч дисквалификации за неприличный жест в сторону болельщиков киевского клуба.

Стоит ждать Маркуса Антонио и Тете в основе Лиге чемпионов. Оба бразильцы очень активно вошли в игру против "Динамо" Загреб на "Максимире". Фактически именно выход этих футболистов на замену в конце игры позволил "Шахтеру" добиться ничьей. Похоже, что тренер "горняков" все больше доверяет этим футболистам. Против "Львова" оба вышли в стартовом составе. Маркус Антонио дополняет Тараса Степаненко и Алана Патрика в середине поля, а Тете добавляет скорости на фланге полузащиты.

Тете и Маркус Алонсо наигрывались на матч против "Манчестер Сити"

ФК "Львов" смог дать бой "Шахтеру". Команда Егише Мелигяна сыграла довольно компактно, не давая больше именитому сопернику пространства. При первой возможности старались искать моменты у ворот Пятова. В первом тайме смогли сравнять счет и сильно потрепать нервы подопечным Луиша Каштру.

Жуниор Мораес стал героем матча. Форвард сборной Украины открыл счет в матче, в начале второго тайма снова вывел горняков вперед забив гол на собственном мастерстве. Наверное, что этот момент стал переломным в игре. Под конец матча реализовал пенальти.

Решающим в матче стал класс игроки "Шахтера". Одного желания в исполнение игроков ФК "Львов" выявило мало. Гости заиграли организовано, из желания, но класс соперника оказался выше. "Горняки" смогли реализовать свои моменты используя даже незначительные ошибки соперника.

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После 15 туров "Шахтер" набрал 43 очка и уверенно возглавляют турнирную таблицу. Следующий матч команда Каштру проведет во вторник в рамках Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". В рамках УПЛ следующий матч сыграют в гостях против "Мариуполя" 1 декабря.

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