Финляндия стала автором первой сенсации Евро

Финляндия стала автором самой громкой сенсации. Фото: Reuters

Матч сборных Дании и Финляндии завершился победой Финляндии. Номинальные гости оказались сильнее со счётом 1:0. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания).

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

На 59-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало. Он замкнул головой навесную передачу. Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки отбил первый пенальти на Евро-2020. Удар наносил полузащитник национальной команды Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

В группе В, помимо датчан и финнов, выступают национальные команды России и Бельгии.

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В первом матче дня в Баку Швейцария поделила очки с Уэльсом – 1:1. В день открытия Италия легко переиграла Турцию – 3:0.