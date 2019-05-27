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понедельник, 27 мая 2019 08:05

Финляндия - обладатель Кубка мира по хоккею

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В финале Кубка мира боролись Канада и Финляндия, а итоговую победу 3: 1 одержала европейская сборная.

Финны уступали по ходу встречи, но отыгрались благодаря Марко Анттила. Форвард Йокерит, который в полуфинале выбил Россию, в решающем матче оформил дубль и принес сборной золото.

Канада - Финляндия 1: 3 (1: 0, 0: 1, 0: 2)

Шайбы: 10:02 Теодор (Мента, Маккенн) - 1: 0, 22:35 Анттила (Маннинен, Ойамяки) - 1: 1, 42:35 Анттила (Савинайнен) - 1: 2, 55:54 Песонен (Тарвайнан) - 1: 3

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Финляндия берет золото впервые с 2011 года. Интересно, что тогда, как и сейчас, чемпионат мира проходил в Словакии.

https://sport.ua
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