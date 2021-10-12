Финляндия легко победила Казахстан и догнала Украину

Теаму Пукки стал героем матча. Фото: Getty Images

В матче восьмого тура отбора к Кубку мира Финляндия в гостях победила Казахстан - 2:0.

Игра прошла при территориальном и игровом преимуществе гостей.

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Финны смогли реализовать свое преимущество в конце первого и в начале второго тайма. Теаму Пукки за две минуты оформил дубль.

Победа позволила Финляндии догнать Украину по набранным очкам, но команда Александра Петракова опережает финнов за глазными матчами.

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45 на "Арене Львов". Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Александра Петракова на четыре очка отстает от Франции и на одно очко опережает боснийцев.