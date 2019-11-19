Финалист Лиги Чемпионов уволил главного тренера

Тоттенхем уволил Почетино. Фото: Спортобоз

Английский "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Причиной отставки специалиста являются неудовлетворительные результаты клуба в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт английского клуба.

В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов, а сейчас клуб занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Англии, находясь на расстоянии 5 очков от зоны вылета.

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Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года. За все время работы специалист так и не сумел добыть трофей для клуба.