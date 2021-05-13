Финал Лиги чемпионов перенесут в другой город - СМИ

УЕФА планирует перенести финал Лиги чемпионов-2021 из Турции в Португалию.
Финальный поединок вместо Стамбула будет принимать Порту на стадионе "Драгау", сообщает "The Times".
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Такое решение связано с пандемией коронавируса. В Турции происходит новая волна заболевания. Стамбул предлагают принять финал в 2023 году.
Финал Лиги чемпионов во второй раз могут перенести из Турции. Решающий матч должен был состояться в Стамбуле в 2020-м, однако игру перенесли в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.
Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая. Между собой сыграют английские команды "Челси" и "Манчестер Сити".
Обслуживать поединок испанская бригада арбитров во главе с Антони Лаосом.
Прошлогодним победителем Лиги чемпионов была "Бавария", которая в финале обыграла ПСЖ - 1:0.
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