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суббота, 13 марта 2021 16:44

Фийон-Майе выиграл гонку преследования

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Фийон-Майе выиграл гонку преследования
Кентен Фийон-Майе сумел обойти Йоханнеса Бе. Фото: instagram.com/quentinfillon

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим — еще один француз Эмильен Жаклен.

После завершающего огневого рубежа первыми бежали два француза – Фийон-Майе и Емильен Жаклен. За ними в 15 секундах два норвежца – Йоханнес Бё и Стурла Легрейд. Именно эти два спортсмена ведут борьбу за Большой Хрустальный глобус.

На финиш не хватило сил в Жаклена. Сначала он отстал от Фийона-Майе, а затем позволил обогнать себя Йоханнесу Бё. Легрейд прибежал лишь четвертым.

Украинец Дмитрий Пидручный с тремя промахами на лежке был 23-им. Тем не менее, он отыграл 12 позиций, так как стартовал лишь 35-ым.

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Сегодня этап в чешском Ново-Место закроет гонка преследования среди женщин. Накануне украинка Юлия Джима финишировала на 5 месте в спринте и теперь стартует с этой позиции в пасьюте.

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