ФИФА планирует изменить количество замен в футболе

Благодаря увеличению замен ФИФА хочет уменьшить физическую нагрузку на игроков. Фото: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет разрешить командам проводить больше замен по ходу матча.

В случае восстановления европейских чемпионатов после пандемии коронавируса ФИФА хочет разрешить проводить по 5 замен за один матч, сообщает Sky Sports.

Организация рассчитывает, что это позволит футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, если встречи будут проводиться в сжатые сроки.

Предложение ФИФА рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций, который занимается регулированием правил игры в футбол.

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Если изменения в правилах будут утверждены, ФИФА распространит их также на сезон-2020/2021 и все международные матчи 2021, включая встречи перенесенного чемпионата Европы. Сейчас в футболе разрешено проводить только 3 замены.