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вторник, 12 мая 2020 01:01

ФИФА передадут доказательства допинга российских футболистов

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ФИФА передадут доказательства допинга российских футболистов
WADA передаст доказательства допинга российских спортсменов. Фото: Росбалт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передаст ФИФА новые факты об употреблении допинга российскими футболистами.

Доказательства были обнаружены в рамках расследования о допинге 298 спортсменов из России, передает Daily Mail.

Речь идет о как минимум 36 футболистах, в числе которых есть и игроки национальной сборной России.

Одним из футболистов, который употреблял допинг, является полузащитник Руслан Камболов (на его счету 6 матчей за сборную). В июне 2015 года образец его мочи был заменен мочой другого спортсмена. Положительный тест футболиста был скрыт Московской антидопинговой лабораторией.

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Напомним, в декабре 2019 года Россия на четыре года была отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира.

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