ФИФА хочет заменить арбитров на роботов

Лайнсмены могут потерять свое место в системе футбола

Международная федерация футбола рассматривает возможность, когда вместо боковых арбитров на матчах будут работать роботы.

По данным Daily Mirror, в ФИФА уже даже создали целый департамент, который изучает этот вопрос. Ожидается, что вместо боковых арбитров на футбольных матчах будут работать телекамеры и компьютеры, которые будут определять, был ли офсайд. А также фиксировать, от кого мяч вышел за пределы поля.

Однако есть одна функция, которую выполняют боковые арбитры. И вряд ли система сможет их в этом заменить. Именно лайнсмены фиксируют нарушения правил вблизи боковой линии. Поэтому неизвестно, сможет ли это делать новая система.

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Сейчас в футболе внедряется система VAR, которая помогает главногму арбитру матча правильно определять спорные моменты в игре.