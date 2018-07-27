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пятница, 27 июля 2018 11:55

ФФУ решила не дисквалифицировать Исмаили, чтобы тот мог сыграть против "Динамо"

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ФФУ решила не дисквалифицировать Исмаили, чтобы тот мог сыграть против &quot;Динамо&quot;
После столкновения в матче за Суперкубок были удалены двое игроков. Скриншот видео

Контрольно дисциплинарный комитет ФФУ рассмотрел дело о красной карточке защитника "Шахтера" Исмаили. Удаление он получил в матче за Суперкубок Украины.

На заседании КДК ФФУ было решено дисквалифицировать бразильца на 2 матча.

"При рассмотрении дела Исмаили во внимание принято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата.

Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах. "Шахтер", в частности, направил в КДК письмо, где настаивал на дисквалификации двух игроков "Динамо" - Кендзер и Кадара. Эти два футболиста толкали Андрея Тотовицкого, когда тот лежал на газоне в конце матча.

Между прочим, несмотря на то, что игра не была остановлена ​​(мяч находился в руках голкипера "Динамо") такие действия футболистов требовали не только наказание самих игроков, но и назначения 11-метрового удара. Именно после этого момента и состоялась конфликтная ситуация на поле. Она завершилась массовой потасовкой, в который активное участие приняли игрок "Динамо" Бурда и футболист "Шахтера" Исмаили. Кстати, именно Бурда первый толкнул Исмаили. И в конце концов, это привело к изъятию и Бурды, и Исмаили.

Мы по несколько раз просмотрели все имеющиеся видео. Но, к сожалению, видео, которое бы помогло установить четкую и подробную картину схватки, нет. Поэтому после тщательного изучения всех имеющихся материале дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры и не принимать во внимание письмо ФК "Шахтер", в котором клуб требует отстранения двух игроков "Динамо" минимум на три матча ", - передает слова главы КДК ФФУ Игоря Шумилова " Футбол24" .

Итак Исмаили сможет сыграть в матче 3-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

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Состоялись заключительные матчи первого тура Украинской Премьер-лиги. В последних двух поединках играли участники Суперкубка Украины - "Динамо" и "Шахтер".

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27
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