Ферстаппен выиграл "Формулу-1"

Ферстаппен прервал гегемонию Хэмилтона. Фото: Reuters

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере. Ферстаппен одержал победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, опередив на последнем круге пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки "Ред Булл" среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.

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До этого Хэмилтон семь раз выигрывал чемпионский титул. Из них шесть раз подряд с 2014 по 2020 годы.