Фернандиньо с автоголом украл победу в "Манчестер Сити"

Серхио Агуэро вышел на четвертое место в списке бомбардиров АПЛ

"Манчестер Сити" Александра Зинченко снова потерял очки в английской Премьер-лиге. Команда Хосепа Гвардиолы не смогла переиграть "Кристал Пэлас" – 2:2. Второй гол в свои ворота на последней минуте встречи забил бывший капитан "Шахтера" Фернандиньо.

В прошлом сезоне "Ман Сити" только один раз проиграл дома: приехал "Кристал Пэлас" и неожиданно для всех обыграл команду Пепа 3:2. Прошел год, "Пэлас" снова приехал в Манчестер и снова отобрал у "Сити" очки. Об этом пишет "Трибуна".

В первом тайме парни Ходжсона нанесли всего один удар, и он стал голом – забил арендованный у "Эвертона" Дженк Тосун. Для сравнения: у "Сити" 11 ударов (3 в створ, штанга) и 8 угловых, владение – больше 70%.

Во втором тайме игра продолжилась в том же стиле: "Сити" давил, много бил (мало в створ), "Пэлас" защищался. Хозяева претендовали на пенальти: на 71-й минуте после прострела мяч отскочил в руку Джайро Ридевальду. Защитник блокировал удар в прыжке, а мяч от выставленной ноги отскочил в руку. Убрать ее было невозможно, поэтому ВАР отменил фол.

В итоге "Сити" сравнял только через 11 минут – забил Серхио Агуэро. Через пять минут аргентинский форвард замкнул навес Бенджамена Менди с фланга – 2:1. Казалось, что хозяева спасли игру.

Но в добавленное время Уилфрид Заа промчался по флангу, прострелил, и Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко в игре не участвовал, не попав даже в заявку на матч.

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"Манчестер Сити" идет на втором месте и отстает от "Ливерпуля" на 13 баллов. Причем "Ливерпуль" сыграл на две игры меньше.