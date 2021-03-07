Фергюсон рассказал о своем страхе после исульта

Алекс Фергюсон считается лучшим тренером "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как потерял голос после кровоизлияния в мозг.

"Я потерял голос, просто не мог произнести ни слова. Это было ужасно, по-настоящему чудовищно. Я постоянно думал, вернётся ли моя память, смогу ли я снова заговорить", — приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.

5 мая 2018 года Фергюсон перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня Фергюсон вышел из комы и пообщался с родственниками и друзьями, а 9 мая был переведён из отделения интенсивной терапии в стационар. В июне того же года бывший наставник "красных дьяволов" был выписан из больницы.

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27 мая 2021 года состоится премьера документального фильма под названием "Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся", посвященного жизни и работе специалиста. Он тренировал "Манчестер Юнайтед" 27 лет подряд – с 1986 по 2013 годы.