"Ференцварош" Реброва вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" победил чемпиона Швеции "Юргорден" - 2:0.
В конце 1-го тайма команду Сергея Реброва вперед вывел вингер Токмак Нгуен. В середине 2-го тайма он же установим окончательный счет в матче.
Игра для "Ференцвароша" не была легкой. Гости создали много моментов, владели территориальным и игровым инициативе, но подвела реализация.
Таким образом чемпион Венгрии прошел в следующий раунд квалификации. Из-за пандемии коронавируса противостояния проходят из одного матча.
Весь матч за "Ференцварош" провел на поле украинский хавбек Игорь Харатин. Другого украинца Александра Зубкова не было даже в заявке из-за травмы.
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В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" сыграет против "Селтика".
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