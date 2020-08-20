"Ференцварош" Реброва вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" уже 3 сезон. Фото: ФК "Ференцварош".

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" победил чемпиона Швеции "Юргорден" - 2:0.

В конце 1-го тайма команду Сергея Реброва вперед вывел вингер Токмак Нгуен. В середине 2-го тайма он же установим окончательный счет в матче.

Игра для "Ференцвароша" не была легкой. Гости создали много моментов, владели территориальным и игровым инициативе, но подвела реализация.

Таким образом чемпион Венгрии прошел в следующий раунд квалификации. Из-за пандемии коронавируса противостояния проходят из одного матча.

Весь матч за "Ференцварош" провел на поле украинский хавбек Игорь Харатин. Другого украинца Александра Зубкова не было даже в заявке из-за травмы.

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В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" сыграет против "Селтика".