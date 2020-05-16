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суббота, 16 мая 2020 14:54

"Фенербахче" отказался от кандидатуры Реброва

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&quot;Фенербахче&quot; отказался от кандидатуры Реброва
Ребров может стать чемпином Венгрии во второй раз подряд. Фото: fradi.hu

"Фенербахче" определился с главным тренером на следующий сезон.

Команду должен возглавить нынешний наставник "Истанбула" Окан Бурук, сообщает Fotomac. О назначении могут объявить в конце сезона.

На пост тренера претендовали украинец Сергей Ребров и хорват Ненад Бьелица.

Чемпионат Турции будет возобновлен 13 июня.

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"Ференцварош" украинского тренера Реброва лидирует в чемпионате Венгрии. Команда опережает "Фехервар" на 3 балла и имеет две игры в запасе.

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